3. Als jullie de BTW-verlaging op sport willen behouden, waar willen jullie het geld dat dan op de begroting mist, weghalen? (Wat Eva Jinek zei: "Marit, jij bent zelfs in Den Haag actie gaan voeren, omdat je hier zo verbolgen over was. Wat raakt jou hier het meest aan?")

2. De contributie voor verenigingen vallen helemaal niet onder deze maatregel. Daar wordt namelijk geen BTW over betaald. Vinden jullie niet dat daar in deze discussie een beetje weinig aandacht voor is? (Wat Eva Jinek zei: "Mark, het gaat om in totaal 7 miljoen Nederlanders die een BTW-belaste sport beoefenen. Zat je op de bank toen je dit hoorde, waar was je?")

1. Jullie beweren dat 1,2 miljoen mensen gaan stoppen met sporten door deze maatregel. Baseren jullie dat op iets anders dan door de lobby betaalde enquêtes? (Wat Eva Jinek zei: "Een van de meest omstreden maatregelen die in het regeerprogramma staan, is de BTW-verhoging op sport. Zeven procent van Nederland, dat zijn 1,2 miljoen mensen, geeft aan te stoppen met sporten als de verhoging doorgaat. Veel mensen zijn verbolgen over het plan.")

Wij zaten er klaar voor. Mark Tuitert, Marit Bouwmeester, Roxane Knetemann, Kim Lammers én Sari van Veenendaal allemaal op de gril van Eva Jinek, 's lands meest kritische interviewer sinds de uitvinding van de televisie, over die vermaledijde BTW-verhoging op sport . Wij hadden op de achterkant van een bierviltje in de kantine alvast wat relevante vragen bedacht, want we gaan op de publieke omroep toch niet zomaar een particulier lobby 15 minuten kritiekloos leeg laten lopen.

4. Jullie zijn topsporters, waarom hebben jullie eigenlijk verstand van belastingmaatregelen?

(Wat Eva Jinek zei: "Waar maak jij je eigenlijk het meest zorgen over Sari, als je hoort: deze belastingmaatregelen komen eraan?")

5. Huh, Kim, jij zegt nu dat een half miljoen mensen gaan stoppen met sporten, ik noemde net 1,2 miljoen mensen. Slaan die cijfers nou wel ergens op of zijn het gewoon een beetje lukraak verzonnen hoge aantallen?

(Wat Eva Jinek zei: "1,8 miljoen Nederlanders zeggen minder te gaan sporten, als het omhoog gaat. En je zei al: we zitten in een inactieve samenleving, we lezen vandaag overal in de kranten over fatbikes enzo. Daar zit iedereen natuurlijk altijd op. Vijftig procent van de Nederlanders heeft matig of ernstig overgewicht.")

6. Roxane, je geeft net al toe dat er al bijna geen kinderen naar schaatswedstrijden in Thialf gaan. Zouden jullie eigenlijk niet moeten pleiten voor meer ondersteuning voor kinderen die sporten, in plaats van je zorgen maken over mensen die verkleed als Oranje koe Jutta Leerdam toe gaan juichen in Heerenveen en nu 11% meer voor hun kaartje moeten betalen?

(Wat Eva Jinek zei: "Ja tuurlijk! Een voorbeeldfunctie eigenlijk!")

7. De meeste korting op BTW belandt uiteindelijk 'in de portemonnee' van mensen die al een hoog inkomen hebben (bron). Is het niet doelmatiger om sport onder armere mensen te bevorderen via directe ondersteuning dan door zo'n generieke maatregel?

(Wat Eva Jinek zei: "Dan wordt sport voor de elite, voor mensen die het kunnen betalen. Want dat wordt er dan vaak als argument opgevoerd: 'als je het zo belangrijk vindt, dan betaal je er toch gewoon voor'.")

8. Mark, je zegt net dat we in Nederland een uitstekende sportinfrastructuur hebben. Denk je echt dat die infrastructuur in duigen valt als de kaartjes voor hockeywedstrijden 11% duurder worden?

(Wat Eva Jinek zei: "Mark, in Duitsland zijn ze ook gaan bezuinigen. Dat zag je ook wel uitgedrukt in hun medaillespiegel. Als dit doorgaat, waar denk je dat het met die van ons, daar waar we natuurlijk allemaal beretrots op, die medaillespiegel, wat denk je dat er gebeurt? Durf je een voorspelling te doen?")

9. Moet het beleid in Nederland niet gemaakt worden door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in plaats van door sporters die al de hele dag op televisie zijn?

(Wat Eva Jinek zei: "Laten we hopen dat iemand in Den Haag naar jullie heeft geluisterd. Bedankt jongens, dank jullie wel.")

GELOOFT U ONS NIET? Kijk daarrr de hele uitzending terug.