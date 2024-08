Dat kon je zien aankomen. D66 en PvdA huilen vandaag krokodillentranen over de voorgenomen verhoging van de BTW in het hoofdlijnenakkoord en doen, samen met de subsidiesponzenlobby, alsof hiermee de gewone man in de portemonnee wordt gepakt. Terwijl: de BTW-verhoging is helemaal geen BTW-verhoging, maar een afschaffing van (een deel van) een BTW-verlaging. Een afschaffing bovendien die vooral in de portemonnee gevoeld wordt door mensen die geld uitgeven aan hotels, boeken, kranten, sportwedstrijden, festivals, de sportschool en Premium Lidmaatschappen van GeenStijl, oftewel mensen met genoeg geld voor hotels, boeken, kranten, sportwedstrijden, festivals, de sportschool en Premium Lidmaatschappen van GeenStijl. Dat zegt niet alleen onze onderbuik, maar dat blijkt ook gewoon uit dit rapport van het CPB.

En juist voor de mensen zonder genoeg geld voor hotels, boeken, kranten, sportwedstrijden, festivals, de sportschool en Premium Lidmaatschappen van GeenStijl zijn de lastenverlichtingen en inkomensmaatregelen die tegenover de btw-verhoging staan goed nieuws. Uit de nieuwste raming van, opnieuw, het CPB blijkt dat namelijk dat juist de lage inkomens er volgend jaar het meest op vooruitgaan in koopkracht. Sterker nog, voor mensen met een uitkering wordt 2025 helemaal een feest. Wij dachten dat ze bij D66 de PvdA nivelleren een feestje vonden, maar als er even populistisch gescoord kan worden bij de échte achterban (mensen met genoeg geld die onder het mom van betrokkenheid bij de wereld links stemmen maar al 23 jaar geen gewone arbeider in het wild hebben gezien) gaat het ineens allemaal om een "boete op lezen en sporten". Ja kom nou. Lezen kan gewoon in de bibliotheek (als die niet door een PvdA-wethouder is wegbezuinigd) en als je wilt sporten dan ren je gewoon buiten een rondje of koop je een voetbal, waar je nu ook al 21% btw over betaalt. Trap er niet in!