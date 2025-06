Hee leuk zeg, daar ploft de nieuwsbrief van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks (?) op de digitale mat. Gompie, een hele special over de fusie. De kogel is door de kerk, dus de gelederen moeten zich sluiten, hoewel PvdA'ers van oudsher gewend zijn elkaar een dolk in de rug te steken en GroenLinkers elkaar graag de maat nemen. Dat belooft wat, en dan hebben we het over de inhoud nog niet eens gehad. Want wat gaat het nou worden - radicaal groene politiek, ouderwetse sociaaldemocratie, een mengelmoesje (in dat geval, waar komt het zwaartepunt te liggen)? Allerhande prominenten doen hun plasje: