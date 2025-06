Werkelijk hysterische pepernotenshow met allemaal schreeuwmiepjes opgehitst door blankendompteur Ricardo Brouwer, de Temu Jamai van GroenLinks van de Arbeid. Een stalinistische uitslag van het ledenreferendum van GroenLinks en de PvdA: beide partijen gaan samen verder. Ook de PvdA'ers hebben massaal gestemd voor opheffing van hun partij. Na het kijken van deze politieke spin-off van Uhhhh Vergeet je Tandenborstel Niet zijn we geen steek verder gekomen, want de Katinkaatjes en de Esthertjes reden elkaar voortdurend krijsend, jubelend en giebelend in de genderneutrale wielen. Wat we wél weten is dat de betweterige grachtengordelsociaaldemocratie die prachtige PvdA definitief in de klimaathysterische en Hamasbewonderende poep heeft gedrukt. 9 februari 1946 - 12 juni 2025 voor de sociaaldemocratie. We hebben gelachen!