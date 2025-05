LOL. Wij dachten dat een gemeenteraad die denkt dat ze de grote problemen van de wereld moet oplossen in plaats van zich bezig te houden met plantsoen- en parkeerperikelen een AMSTERDAMSE ZIEKTE was. Nu doet ook Samir Arahaui van PvdA Den Haag een duit in het zakje. Zoals we intussen allemaal wel weten komt de grote boze NAVO-TOP volgende maand naar de Hofstad, inclusief bijbehorende internationale hotemetoten en natuurlijk TRUMP. Als het aan de Haagse PvdA ligt, is dat een unieke kans voor burgemeester Jan van Zanen om de orange man eens streng toe te spreken over de Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof, die de president in februari aankondigde als reactie op het arrestatiebevel tegen Bibi Netanyahu. Dat hof, waar wel meer aan de hand is, ligt door die sancties grotendeels stil. Trump moet dus een FOEIGESPREK krijgen op het stadhuis, want: 'Als wij als stad niet opstaan, wie dan wel?' en 'De internationale rechtsorde is onderdeel van onze Haagse identiteit.' Groot gelijk, meneer Arahaui. En nu ALLEMAAL IN KOOR: Ik zâh best nog wel een keâhtje net als vroegah de internationale rechtsorde wille bewaruh...