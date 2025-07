Ome Doon is voor vijf dagen naar Schotland voor wat potjes golf op zijn eigen golfbanen én een bilateraaltje met UK prime minister Keir Starmer. Uiteraard is POTUS nooit te beroerd voor een paar soundbites bij aankomst. En dat is weer smullen. De kartelpartijen van Nederland willen het heel graag NIET NIET NIET over immigratie hebben. Maar Oranje Man Slecht slingert het gewoon weer bovenaan de agenda. Samen met de WINDMOLENS, lol. Oh jongens, was het maar alvast 29 oktober. "You gotta stop this horrible invasion that is happening to Europe.'