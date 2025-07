Interessant inkijkje in de werkwijze van kinderboekenauteur en FBI-directeur Kash Patel, bekend van alleszins redelijke eisen over het publiek maken van de Epstein-files, en het vervolgens niet publiek maken van de Epstein-files. Van oudsher worden leugendetectoren bij de FBI gebruikt om te kijken of iemand bijvoorbeeld een landverrader is, maar onder Het Nieuwe Bewind dienen ze ook om te testen wie wel of niet loyaal aan de leiding is, schrijft de New York Times. Je kunt veel over Patel zeggen maar niet dat het een lul is, of iets anders negatiefs, dus eigenlijk kun je weinig tot niets over Patel zeggen. Daadkracht! Goed en belangrijk en ongetwijfeld een kwestie van tijd voor het op meer plekken geïmplementeerd wordt. Hang beleidsmedewerkers van GroenLinks-PvdA aan zo'n ding, kijk ze diep in de ogen en vraag ze of ooit ook maar één onvertogen woord over de grote leider hebben gezegd. En als je toch bezig bent, informeer ook even of ze misschien in het geniep weleens mensen vasthouden die meegaan met plannen die totaal haaks staan op wat in Nederland goed bestuur is in de ogen van Frans Timmermans. Dat zijn namelijk huichelaars en hoewel huichelaars niet dood hoeven, dienen ze wel te worden verstoten, en in een enkel geval misschien gefolterd. Het is knielen of gekneveld worden.