Kijk dít is Amerika. Kop natuurlijk onvolledig want de man kan ook van alles, is bijvoorbeeld succesvol advocaat, erg trouw aan Trump en bovendien wil hij de godganse FBI helemaal de moeder afuera'en. Kash Patel schreef ooit een tamelijk belangrijke memo en sindsdien is Trump fan. De liefde is meer dan wederzijds: de twee zaten al een keer voetjevrijend in een podcast en Patel, nu ja, publiceert kinderboeken over Trump. De eerste van de tot dusver driedelige reeks heette The Plot Against the King en verscheen in 2022. The King, dat is natuurlijk Donald Trump (doodnormaal) en als u goed kijkt ziet u rechtsboven Hillary Clinton kwaadaardig de verte in turen.

Ach ja, het ene boek is het andere niet.