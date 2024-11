Hee dat is gek. Aan de ene kant heb je dus Donald J. Trump, zeer stabiel genie en tevens doodnormale vent, en aan de andere kant heb je straks zijn regering, en daar zitten allemaal mensen in die stabiel noch geniaal noch doodnormaal zijn. Nou ja zeg! Verwarring alom. De George Soros van de ruimte rechts het midden krijgt gezelschap van de enige echte Robert F. Kennedy Jr., en waar deze meneer opduikt, gebeurt altijd van alles. Echt een kleurrijke kerel, ook wel eens een keer leuk misschien. Hé neem van ons niets aan hè, doe gerust zelf onderzoek. Amerika, wat een land zeg. Misschien kan The Onion straks het ministerie voor Volksgezondheid kopen?