Alleen in the Land of the Free en HIER!

Heuglijk nieuws voor Coke-verslaafden in de Verenigde Staten en hun aan Coke verslaafde president. Er wordt vanaf deze herfst weer pure Coke verkocht, zonder glucosesiroop, met rietsuiker (deden ze al langer in Coke-land Mexico). Pure shit weet je wel. O wat is Amerika een prachtig land. Hiephoi voor het kapitalisme! Dit soort fantastische dingen kunnen daar gewoon, jemig de pemig zeg. Vergeet Nixons war on drugs, vergeet Reagans war on drugs, vergeet Bush' war on drugs, laat die DEA-verraders in hun cracksop gaar koken. We zijn ZO terug. Althans, de Amerikanen zijn dat. Wij kunnen er in ieder geval een voorbeeld aan nemen door bij de aankomende verkiezingen massaal te stemmen op een politicus die honderdduizend keer per dag Coke richting zijn gok brengt. Breng die rode knop naar Het Torentje, dat levert bergen cocaïne voordelen op!

In ander Amerikaans humornieuws zijn de streamingrechten van South Park voor een megabedrag van 1.5 miljard Dollar (kan je veel Coke van kopen) verkocht aan Paramount. Het gaat om een vijfjarige deal en dat betekent de komende jaren tien afleveringen per jaar op Paramount Plus, de streamingsdienst die waar niemand in Nederland naar kijkt! Nu maar hopen dat het South Park niet zo vergaat als Family Guy, want daar lijken ze sinds ze op Disney Plus zitten hun humor te zijn verloren en niet meer zozeer tegen heilige huisjes te schoppen als wel tegen easy targets als Ben Shapiro. En dat is best: jammer.