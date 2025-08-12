achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Ingang Israëlische ambassade in Den Haag vernield en beklad

Hamas in Nederland doet wat terug

Een stel helden heeft de arme kindjes in Gaza vanochtend weer een uitstekende dienst bewezen door bij de Israëlische ambassade full IDF te gaan op de ingang. Vorige week donderdag nog werd het CIDI-kantoor in Den Haag besmeurd door twee onverlaten. Of die twee al zijn opgepakt is niet bekend. De politie heeft na de aanval vanmorgen wél verdachten opgepakt, zo meldt de Ambassadeur. Die voegt daar geschokt aan toe: "This cowardly act is yet another illustration of the dangerous consequences of rising hatred and incitement. Diplomats must be able to carry out their work safely and unhindered at all times." Het is inderdaad een nieuw dieptepunt maar ook niet heel verwonderlijk na jaren van zogenaamde strijd door allerlei ophitsfluencers, tattoo-artiesten en dubieuze particulieren uit de grachtengordel, die de oorlog (doelbewust) naar onze straten halen. Uiteraard heeft het ook allemaal weer niks met Joden te maken. Het gaat om Israël en zionisme, en daar hebben Joden niets maar dan ook NIETS mee te maken. Israëlische diplomaten, die dus wel iets met Israël te maken hebben, moeten misschien toch gaan oppassen. We zijn benieuwd naar de rode lijnen van Schoof en Veldkamp.

SAILLANT DETAIL: Hedenmorgen is in de omgeving van het gebouw een man met opvallend blond haar gesignaleerd. Er liep een groep kleerkasten in pak om hem heen en aan zijn broek hingen nogal wat aangiftes. Of deze persoon iets met de zaak te maken heeft en of diegene misschien gewoon zijn Israël-haat wilde botvieren bij de ambassade, is niet bekend.

In ieder geval blijkt Hans nog steeds invloed te hebben

Tags: Israëlische ambassade, bekladding, vernieling
@Dorbeck | 12-08-25 | 16:59 | 87 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Groningse Falafelzaken beklad: "How Does Genocide Taste?"

Je zou door ieder broodje falafel dat je tegenkomt een puntig mes willen rammen, als gedachte-experiment dat falafel niet persoonlijk moet nemen natuurlijk

@Spartacus | 22-08-24 | 11:11 | 243 reacties

Schattige stripwinkel beklad met "racisme"-leus

Nou moe! Sympathieke stripwinkel Lambiek in de Amsterdamse Koningstraat schijnt racistisch te zijn. Dat was althans het "argument" van de anonieme bekladder die het op het etalageraam schreef. OK, het zijn geen ingegooide ruiten. Maar naar is het wel.

@Van Rossem | 17-12-17 | 22:05 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.