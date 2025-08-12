Ingang Israëlische ambassade in Den Haag vernield en beklad
Hamas in Nederland doet wat terug
Vanochtend vroeg is de ingang van de ambassade van Israël in Den Haag vernield en beklad met rode verf.— Israel in Nederland (@IsraelinNL) August 12, 2025
Deze laffe daad is opnieuw een illustratie van de gevaarlijke gevolgen van de toenemende haat en opruiing.
Diplomaten moeten te allen tijde veilig en ongehinderd hun werk… pic.twitter.com/4HUEDHg8kh
Een stel helden heeft de arme kindjes in Gaza vanochtend weer een uitstekende dienst bewezen door bij de Israëlische ambassade full IDF te gaan op de ingang. Vorige week donderdag nog werd het CIDI-kantoor in Den Haag besmeurd door twee onverlaten. Of die twee al zijn opgepakt is niet bekend. De politie heeft na de aanval vanmorgen wél verdachten opgepakt, zo meldt de Ambassadeur. Die voegt daar geschokt aan toe: "This cowardly act is yet another illustration of the dangerous consequences of rising hatred and incitement. Diplomats must be able to carry out their work safely and unhindered at all times." Het is inderdaad een nieuw dieptepunt maar ook niet heel verwonderlijk na jaren van zogenaamde strijd door allerlei ophitsfluencers, tattoo-artiesten en dubieuze particulieren uit de grachtengordel, die de oorlog (doelbewust) naar onze straten halen. Uiteraard heeft het ook allemaal weer niks met Joden te maken. Het gaat om Israël en zionisme, en daar hebben Joden niets maar dan ook NIETS mee te maken. Israëlische diplomaten, die dus wel iets met Israël te maken hebben, moeten misschien toch gaan oppassen. We zijn benieuwd naar de rode lijnen van Schoof en Veldkamp.
SAILLANT DETAIL: Hedenmorgen is in de omgeving van het gebouw een man met opvallend blond haar gesignaleerd. Er liep een groep kleerkasten in pak om hem heen en aan zijn broek hingen nogal wat aangiftes. Of deze persoon iets met de zaak te maken heeft en of diegene misschien gewoon zijn Israël-haat wilde botvieren bij de ambassade, is niet bekend.
In ieder geval blijkt Hans nog steeds invloed te hebben
