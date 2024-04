Luister wij zijn niet voor het bekladden van gebouwen en ga weg met je genocidegelul maar kom op hee. Als ons antisemitische bekladdingen worden beloofd en we hebben verdorie een loep nodig om te lezen wat er precies staat (de tekst 'geef geloof een stem' is een soort van doorgekrast en daaronder staat 'steunt genocide') dan had wat ons betreft dat hele Israël-Palestinaconflict niet gehoeven. Enfin, dader melden bij Bureau Halt, verplicht het verzameld werk van Gert-Jan Segers uit zijn hoofd laten leren en nooit meer doen!

UPDATE: 24 uurs redactie NPO Radio 1 trekt keutel in