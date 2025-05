Het CIDI, bekend van internet, bestaat vandaag 50 jaar en viert dat met een symposium. Op dat symposium spreken onder meer Douglas Murray, ook al bekend van internet, en Ayaan Hirsi Ali, bekend van wegvluchten uit Somalië en uit Nederland. En omdat het CIDI al 50 jaar het CIDI is, werd geheimgehouden waar dat symposium precies gehouden kon worden, tot het afgelopen week uitlekte dat er een zaaltje in het Tropenmuseum in Amsterdam was gehuurd. Dit leidde tot cancelzucht bij het personeel, oproepen tot demonstratie en, zoals u hierboven ziet, tot bekladding van de deur. Mooi hè, die Nederlandse debatcultuur.

UPDATE: Enkele tientallen demonstranten aanwezig