Wat een verschrikkelijk Woo-verzoek van het CIDI bij de Universiteit Leiden. De belangenclub wil alle contacten die de universiteit de afgelopen tien jaar "met organisaties, individuen en entiteiten in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Rusland en China" heeft gehad openbaar hebben. Dat moeten we toch niet willen met zijn allen? Dat in die landen regimes zitten die af en toe iets verkeerds doen, betekent toch niet dat alle individuele wetenschappers en instellingen direct fout zijn? Bovendien gaat van het publiceren van dergelijke lijsten een intimiderende werking uit die de academische vrijheid aantast. Daarnaast wil het CIDI ook nog een overzicht van "alle relaties van medewerkers van de Universiteit met organisaties, die zich beijveren voor een boycot van Israëlische instituties". Je kunt toch niet zomaar mensen juridisch lastig gaan lopen vallen, alleen omdat ze een andere mening hebben? Wij gaan ervan uit dat de Universiteit Leiden pal staat voor de wetenschap en internationale samenwerking en weigert aan dit smerige verzoek te voldoen.