Sorry Pieter wij hebben niet op de Universiteit Leiden gezeten, dus we weten even niet zo snel een historische parallel met een bezetter, die allemaal dingen bezet, en mensen die daar dan aan toegeven en eisen van die bezetter inwilligen, en dat die bezetter dan alsnog weer andere gebieden bezet, en dat die bezetter dan ook nog een hele specifieke mening heeft over het doden van Joden. Maar in Den Haag werd dus gisteren al gebouw bezet, ging het universiteitsbestuur met allerlei gemaskerde types onderhandelen, vandaag zouden er meer details komen over hoe de Universiteit Leiden precies academische collega's in Israël in de steek laat, maar nu is het opnieuw bal met Students for Palestine (bekend van deze folder). "De activisten vinden het voorstel dat universiteit gisteren deed om alle banden met Israël 'on hold' te zetten, niet ver genoeg gaan. 'Bovendien heeft de universiteit nog niet gereageerd op ons tegenvoorstel', aldus SfP-woordvoerder Neele." Welja joh. Hoe zou het eigenlijk komen dat SfP-woordvoer denkt dat het bestuur wel even voor dit soort bizarre eisen gaat bukken. Is dat misschien omdat deze laffe tuthola er de baas is?