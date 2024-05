En dan schakelen we nu LIVE over naar de rechtbank van Amsterdam voor het staartje van de snelrechtzitting tegen de UvA-oproerkraaiers, die mogen kletsen over zaken als openlijk geweld in vereniging, vernielingen in het universiteitsgebouw en geweld tegen de politie. Vandaag voor het hekje: de Palestijnse asielzoeker Samer Adnan Mohammad Abu Aldab’at, ene Hanibal Tanuus en natuurlijk NN12257708, de meneer die zijn naam niet wil noemen, van wie iedereen nu weet dat het de voorzitter van de Centrale Studentenraad is: Noah Pellikaan. Daar kon de CSR in een telefoongesprek met GeenStijl niets over zeggen want 'Noah Pellikaan is op vakantie'. Nou rechter, wel eventjes aan NN12257708 vragen of hij misschien weet waar Noah Pellikaan dan op vakantie is! Belleman is erbij, later meer.

Update: 'Samer A. uit Jordanië wordt verdacht van het plegen van vernielingen in het universiteitsgebouw op het Roeterseiland. Volgens het OM sloopte hij meubels,beeldschermen,een koffiemachine en trok hij kabels kapot.' Naar eigen zeggen is hij hard aangepakt door de politie. "Ik kwam naar dit land voor mijn veiligheid." Ja, sukkel. Samer 'woont' in het AZC te Hardenberg

Update: Samer is te zien op de filmpjes in DIT TOPIC. Hij is degene met de grijze mouwen onder z'n zwarte shirt

Update: OvJ eist twee maanden cel tegen de Palestijnse sloopkogel Samer Adnan Mohammad Abu Aldab’at

Update: Twee maanden cel voor Samer Abu dinges, waarvan één maand voorwaardelijk