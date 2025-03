We kijken even naar de historische beelden:

Korte samenvatting van het voorafgaande: een roedeltje van wajongtrekkers, tot op het bot vervuilde krakers (een pleonasme, ik weet het), Antifavogelverschrikkers, een als vrouw verklede Chinees en nog wat buitenlandse “studenten” die geen woord Nederlands spreken, psychopatische asielzoekers die allang naar hun thuislanden gedeporteerd hadden moeten worden, hardcore Hollandse Hamas-huurlingen (als taxichauffeur vermomde jodenjagers) en, last not least, vieze vunzige pokdalige schimmelende troostmeisjes met paars en groen haar en roestend schroot door alle ledematen en lichaamsdelen, dampend en walmend van de soa’s, hebben het voor elkaar gekregen dat de Universiteit van Amsterdam de uitwisseling van studenten verbreekt met de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem .

Folia schreef:

De uitwisseling van UvA-studenten met de Israëlische Hebrew University of Jerusalem wordt stopgezet omdat er sprake zou zijn van ‘mensenrechtenschendingen’ en ‘inperking van de academische vrijheid’. Dat zegt rector magnificus Peter-Paul Verbeek donderdagmiddag. ‘Er is een risico dat studenten in aanraking komen met deze schendingen of in een omgeving belanden waar academische vrijheid onvoldoende wordt gehonoreerd,’ aldus Verbeek. De uitwisselingssamenwerking liep al sinds de jaren tachtig. De UvA besloot tot een herziening na de demonstraties en bezettingen in het voorjaar van 2024, waarbij studenten protesteerden tegen de samenwerking van de universiteiten met Israelische instituties.

Laat ik nou een van de eerste studenten zijn geweest die werd uitgewisseld met Jeruzalem. Het eerbiedwaardige Juda Palache Instituut - bekend van Martin Bosma - bood mij via Bureau Buitenland van de UVA de mogelijkheid om een jaar aan de Hebreeuwse Universiteit te studeren. Ik kreeg een kamer op de schitterend gelegen campus, had een studiebeurs en niets stond een zorgeloos en onbezonnen jaar in de weg, met veel Wein Weib und Gesang.

Ik had een pretpakket gekozen, met colleges over de shoah, zionisme, de Mossad, Hebreeuwse literatuur en het Palestijnse dialect, en verder zat ik al vroeg in de middag - na mijn workshop krav maga - op het gras voor de supermarkt van de campus Goldstar, Maccabi en blindmakende arak te zuipen en Noblesse te kettingroken met Nigeriaanse en Ghanese studenten en een paar Oxbridge-boys. De Israelische studenten dronken niet en waren alleen maar aan het blokken en de Palestijnse studenten waren wel gezellig, maar zaten - heel verrassend - alleen maar aan de thee.

Het geluk in mijn rukbunkertje duurde niet lang, want Brian deed zijn intrede. Het was mijn eerste kennismaking met het fenomeen roommate, al kende ik natuurlijk wel die dijenkletser en meestamper van de Village People.

I swear to you people, it must be my fate.

The cards were against me, now there's no escape.

I have this here problem, who keeps me up late.

My roommate, my roommate.

He thinks he's the greatest, dancer of all time.

He never stops dancin', he's out of his mind.

In the bathroom singing, a pitch out of time.

My roommate, my roommate.

Brian kwam uit San Francisco (goh!) en was verknocht aan zijn moeder. Binnen de kortste keren was zijn helft van de kamer volgeplakt met foto's van een moddervet mormel met een vlinderbril. Brian’s bed lag overdag vol met pluchen beestjes. Misschien was die relnicht wel de uitvinder van de safespace, zoals die decennia later op de UVA werd geïntroduceerd als wapen tegen tentamenstress, queerobie, psoriasis en microagressie.

Brian kleedde zich vier keer per dag om, lispelde uiteraard en had een bijbaantje als afwasser. Omdat hij bang was voor kloofjes, smeerde hij zijn jatjes voor het slapen in met vaseline. Om vlekken in het beddengoed te voorkomen trok hij vervolgens latex handschoenen aan. Hij sliep bovendien met zijn tengeltjes boven de dekens, waardoor het leek alsof hij lag opgebaard, maar gelukkig ben ik geen necrofiel. Dank u wel, Hans Dorrestijn.