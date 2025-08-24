achtergrond

HOERA. Windows 95 dertig jaar oud

A Fatal Exception 0E has occurred at 0028:C02B1E2B Press any key to continue

Ja makkers, dat was nog eens revolutionair, dat u met uw onderbroek vol verlangens Leisure Suit Larry kon opstarten met één klik van de muis, in plaats van het typen van larry6.exe. Het is vandaag precies dertig jaar geleden dat Windows 95 door Bill Gates aan de wereld werd getoond. Windows 95 was voor de thuisgebruiker revolutionair door het startmenu en de taakbalk, de mogelijkheid tot Plug & Play en de eerste stap tot standaardisering van thuisinternet, maar veranderde de computerwereld ook buiten de thuisgebruiker om, op het gebied van bedrijfsnetwerken, voor softwareontwikkelaars, enzovoorts. Blijkbaar werkt de Amerikaanse luchtverkeersleiding nog steeds met Windows 95. We hebben de boel vaak vervloekt en wilden die witte sprookjeskast meermaals uit het raam joekelen, en nu maken we nog steeds grappen over hoe kudt Windows 95 wel niet was, maar het is en blijft onze eerste grote liefde. Na het gare 98 en 2000 kreeg Windows pas weer de magie terug bij XP, nietwaar? ENFIN, uw favoriete Windows?

WINDOWS

Kies uw wapen

Tags: windows, bill gates, windows 95
@Mosterd | 24-08-25 | 16:01 | 373 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

