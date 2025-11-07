Toch weer zin in de IJSTIJD
(de serie)
Eerst was een nieuwe ijstijd ons onafwendbare lot tenzij u al uw geld via Milieudefensie aan Afrika zou doneren. Daarna was het de ozonlaag, zure regen en weer daarna global warming, al verklaarde Bill Gates die noodtoestand eind vorige week ten einde, en dat we ons weer mogen gaan richten op het 'verbeteren van onze levenskwaliteit'. Maar totdat we weten wat de volgende eindtijd wordt gaan we lekker merkwaardige zoogdieren en ander gekruip kijken.
Andere tijden!
