achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Toch weer zin in de IJSTIJD

(de serie)

Eerst was een nieuwe ijstijd ons onafwendbare lot tenzij u al uw geld via Milieudefensie aan Afrika zou doneren. Daarna was het de ozonlaag, zure regen en weer daarna global warming, al verklaarde Bill Gates die noodtoestand eind vorige week ten einde, en dat we ons weer mogen gaan richten op het 'verbeteren van onze levenskwaliteit'. Maar totdat we weten wat de volgende eindtijd wordt gaan we lekker merkwaardige zoogdieren en ander gekruip kijken.

Andere tijden!

Tags: Ijstijd, apple, bill gates
@Spartacus | 07-11-25 | 20:00 | 47 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

HOERA. Windows 95 dertig jaar oud

A Fatal Exception 0E has occurred at 0028:C02B1E2B Press any key to continue

@Mosterd | 24-08-25 | 16:01 | 462 reacties

'Eva Vlaardingerbroek mogelijk bespioneerd', in ieder geval slachtoffer van spyware aanval

Wat een verhaal, maar Vlaardingerbroek zegt zelf dat haar zaak geen onderdeel is van een "Italiaans spionageschandaal"

@Dorbeck | 19-06-25 | 20:30 | 106 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.