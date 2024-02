Je mag ook helemaal NIKS in Nederland. Je mag niet eens naar porno kijken met je Apple Vision Pro terwijl je naar je schoonmoeder kachelt. Dat had ons nou zo leuk geleken! Kijken hoe Johnny Sins weer een of andere sollicitatieronde heeft overleefd en dan op de linkerbaan van de A2 de broekpook in de hoogste versnelling schakelen. Cockblocker Mark Harbers: "Ik neem aan dat Nederlanders hun verantwoordelijkheid nemen en zo’n bril niet dragen tijdens het rijden." Nou maat, Nederlanders zijn in de regel vrij achterlijk. En dus wordt het dokken geblazen: "Op basis van artikel 5 in de Wegenverkeerswet kunnen mensen een forse boete krijgen als ze met deze bril op het verkeer hinderen of in gevaar brengen. Roekeloos rijgedrag is strafbaar, en dat is wat mensen doen die met zo’n bril op achter het stuur zitten." Wat een flauw gedoe. Dan gaan we wel weer gewoon de Boerinnenkalender lezen achter het stuur!