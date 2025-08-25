Nou dat was leuk jongens zomervakantie allemaal boeken gekocht allemaal boeken ingepakt geprobeerd een obscure roman te lezen geprobeerd een minder obscure roman te lezen geprobeerd een Russische klassieker te lezen geprobeerd non-fictie te lezen die de Palestijnse kant van het conflict belicht geprobeerd non-fictie te lezen die de Israëlische kant van het conflict belicht eindstand allemaal niet gelukt de app van VI geïnstalleerd op het mobieltje abonnement afgesloten allemaal doorwrochte analyses gelezen over Eredivisiespelers die er geen snars van kunnen. Afijn dat ligt allemaal achter ons de kinderen zijn weer naar school eens kijken wat de couranten te melden hebben. Gebeurt best veel de afgelopen dagen zou je zeggen maar dat heeft precies nul komma nul invloed op het komkommerdieet van de beter leven redactie van de Volkskrant. HOE WEET JE OF JOUW WERK-PRIVÉBALANS IN ORDE IS? Nou meestal verneem je dat op verwijtende toon van het vrouwtje en als die niet bestaat lees je het dus gelukkig in een dagblad. Niet om pedant te doen maar je kunt zoiets natuurlijk ook zelf verzinnen hè stelletje pedaalemmers. Bijvoorbeeld: in misschien wel het mooiste huisje van Terschelling topics gaan zitten tikken voor GeenStijl = geen gezonde werk-privébalans. Anderzijds zit je met je papperige kop thuis ook halve dagen uit het raam te kijken hè meneertje Schots en laten we toch vooral niet doen alsof het privéleven nooit de werkvloer opsijpelt. In alle eerlijkheid de banen die gepaard gingen met een echt gezonde werk-privébalans waren verschrikkelijk, niet zelden moest je de neiging onderdrukken om jezelf midden op de redactie in brand te steken. Afijn verder nog wat meegemaakt zeker maar dat is privé dit is werk we houden dat hier keurig netjes gescheiden. Overigens ere wie ere toekomt de mooiste zin van 2025 tot dusver lazen we eveneens in de Volkskrant, in een kort verhaal van Thomas Heerma van Voss. "Het leven is een aaneenschakeling van kleine en minder kleine vernederingen." En zo is het maar net jongen, proost op het nieuwe werk/studiejaar, we maken d'r wat van, recht zo die gaat.