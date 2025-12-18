Gezellig daar gaan we ho de helft is bij binnenkomst al dronken zal je altijd zien. Spartacus ouwe reus lang niet gezien welkom terug van vakantie hoe was het jongen ja goed. Bestellen bestellen bestellen wachten wachten wachten wijn wijn wijn. Buiten paffen met GU. Wijn wijn wijn Mosterd is er met mevrouw Mosterd je zou het niet zeggen maar die zien er dus altijd kneiterfeestelijk uit. Wijn wijn wijn mosselen mosselen mosselen patat patat patat allemaal hapjes lekker vis. Buiten paffen met GU, Pritt. Ook Paarse Broek heeft zijn vrouw mee, geweldig exemplaar, beregezellig, tevens dichteres. Lallen lallen lallen ik begin aardig lam te worden jongens ja dat was precies helemaal niemand hier ontgaan pipo. Ronaldo toch een beetje een vaderfiguur streng maar je kunt bij hem onderduiken moet je kijken wat voor stel malloten hij moet managen. Wijn wijn wijn hapjes hapjes hapjes is dit eigenlijk wat ze shared dining noemen geen idee gozer hou je bek. Buiten paffen met GU, Pritt, Zorro. Wijn wijn wijn hee mogen we eigenlijk bestellen wat we willen ha oké say no more gin tonic gin tonic gin tonic. Buiten paffen met GU, Pritt, Zorro, Paarse Broek. Zorro zegt dat hij graag wil leren golfen goed verhaal goed verhaal goed verhaal. Gin tonic gin tonic gin tonic wijn wijn wijn bier bier bier. Zou Dorbeck weten dat ik het niet meen geen idee weet je wat ik ga naast hem zitten en dat aan hem vertellen en dan heel lang praten praten praten uitleggen uitleggen uitleggen aan één stuk door hij komt er amper tussen arme jongen. Misschien moet ik iets meer mijn bek houden moet ik iets meer mijn bek houden ach welnee. Bier bier bier hapje hapje hapje patat patat patat sodeju dat is lekkere mayo zeg. Buiten paffen met GU, Pritt, Zorro, Paarse Broek, Spartacus. Jammer dat Lady Di er niet is hè jongens zonder dat schitterende accent van haar zijn we toch niet helemaal compleet. Water water water wat doe jij nou weer aansteller. Spartacus ontwikkelt steeds warmere gevoelens jegens het christendom ik deel die niet. Bier bier bier discussie discussie discussie loeien loeien loeien. Dat atheïsme van jou is zo ontzettend dom en havo4 zegt hij ja hallo Spartacus olijke knaap wie van ons is nou gelovig opgevoed. Zorro twijfelt kan zich in beide standpunten wel vinden maar neigt naar Spartacus. Terwijl al het goede van het christendom was er waarschijnlijk ook zonder het christendom geweest want het christendom hè dat is dus door mensen bedacht. Loeien loeien loeien stemverheffen stemverheffen stemverheffen islam islam islam aan de andere kant van de tafel grijnst Pritt spottend. Dit moeten we eigenlijk in de podcast doen dit gesprek zou een goeie aflevering zijn denk ik wat jullie. Iedereen enthousiast enthousiast enthousiast proost proost proost gaan we doen de religiespecial wacht dan moeten we Jan-Jaap van Peperstraten uitnodigen zegt Zorro je weet wel die twitterpastoor. Uitstekend idee ouwe reus gaan we doen. Buiten paffen met GU, Pritt, Zorro, Paarse Broek, Spartacus, drie Italianen en ogenschijnlijk een junk. Bier bier bier wijn wijn wijn leuke vrouw heb je meegenomen vandaag Schots lekker gewerkt pik. Mosterd loeien loeien loeien De Graafschap De Graafschap De Graafschap. Mosterd roffel roffel roffel schouderklop schouderklop schouderklop dit moeten we vaker doen ouwe reus ja laten we snel helemaal naar de touwtyfus gaan. Espresso Martini Espresso Martini Espresso Martini toetje zullen we nog naar de kroeg ja tuurlijk ho wacht die is al dicht ok tot morgen doei.