Studeren in het Stamcafé

Hallo jonge mensen

Hee hallo het is Internationale dag van de student, niet te verwarren met Dag van de internationale student, hoewel het verschil tussen de twee in de praktijk te verwaarlozen is. Van harte jongens en meisjes, de mooiste tijd van je leven, een periode die geheel in het teken staat van leren, experimenteren en diepe, avondvullende gesprekken projectielkotsen, heel goor voedsel bereiden en zelfhaat (niet per se in die volgorde). Het is heel belangrijk dat je, druk om snel af te studeren ten spijt, er zo lang mogelijk voor neemt om te realiseren dat je, in tegenstelling tot wat je ouders je altijd voorhielden, werkelijk op geen enkele manier speciaal bent. Doe járen over je opleiding, overhaast het alsjeblieft niet, het is belangrijk dat je nederig en ontdaan van wat voor toekomstdromen dan ook op de arbeidsmarkt verschijnt. Doe alsof je iets van Foucault hebt gelezen, of doe als je daadwerkelijk iets van Foucault hebt gelezen alsof het indruk op je heeft gemaakt. Klamp je zolang als maar kan vast aan radicale ideologie, geniet van de illusie van houvast. Onthou: het leven is verschrikkelijk, maar gelukkig duurt het niet lang. Proost!

@Schots, scheef | 17-11-25 | 21:45 | 39 reacties

