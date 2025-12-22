achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Het beste kerstliedje ooit in het Stamcafé

Zoals Hitler ons snelwegen bracht, zo brengt kerst ons liedjes

Wij tellen tot drie en dan heeft u dat liedje van Mariah Carey in uw hoofd. Eén, twee... Enfin. Nog een kleine 48 uur en dan kunnen liefhebbers van ongemak hun hart weer ophalen: kerstmis. Chris Rea is er niet meer bij, maar wij wel, en u hopelijk ook. Nou goed we tellen nog één keer tot drie en dan heeft u Dean Martin in uw bolletje. Eén, twee, hoppa! Tussen al die prutmuziek zitten natuurlijk ook ontzettende parels, of misschien vindt u die prutmuziek juist wel geweldig. Belangrijke vraag dan ook: welk kerstliedje is volgens u het allerbeste?

Zorro

Mosterd

Ronaldo

Schots, scheef

Dorbeck

Pritt

Spartacus

GU

Overig

Voorts

All i want for Christmas is GeenStijl Premium

Tags: stamcafé, kessemus, mariah carey, voorpret
@Schots, scheef | 22-12-25 | 21:30 | 226 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

MANNEN in het Stamcafé

wacht waarom bestaat er eigenlijk een internationale mannendag

@Schots, scheef | 19-11-25 | 22:00 | 401 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.