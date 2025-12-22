Het beste kerstliedje ooit in het Stamcafé
Zoals Hitler ons snelwegen bracht, zo brengt kerst ons liedjes
Wij tellen tot drie en dan heeft u dat liedje van Mariah Carey in uw hoofd. Eén, twee... Enfin. Nog een kleine 48 uur en dan kunnen liefhebbers van ongemak hun hart weer ophalen: kerstmis. Chris Rea is er niet meer bij, maar wij wel, en u hopelijk ook. Nou goed we tellen nog één keer tot drie en dan heeft u Dean Martin in uw bolletje. Eén, twee, hoppa! Tussen al die prutmuziek zitten natuurlijk ook ontzettende parels, of misschien vindt u die prutmuziek juist wel geweldig. Belangrijke vraag dan ook: welk kerstliedje is volgens u het allerbeste?
Zorro
Mosterd
Ronaldo
Schots, scheef
Dorbeck
Pritt
Spartacus
GU
Overig
Voorts
.@MariahCarey officially becomes the first artist in history to spend a milestone 100 weeks at #1 on the Hot 100. pic.twitter.com/0beSGxJtGB— chart data (@chartdata) December 22, 2025
