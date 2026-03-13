Kijken. Keyvan Shahbazi veegt vloer aan met Jesse Klaver over Iran
Hele talkshowstudio spic en span
Hoor eens het is inderdaad nog maar de vraag of deze oorlog gaat leiden tot regime change, maar wat in ieder geval niet leidt tot regime change, is niets doen en hopen op regime change. Neem Jesse Klaver. Die zat gisteravond bij Pauw en de Wit en beweerde daar 'niets liever' te willen dan dat het Iraanse regime verdwijnt, maar hoe hij dat wil bewerkstelligen is volkomen onduidelijk, hij pruttelt iets over dat je binnen internationaal recht internationale coalities kan smeden, wat de vraag oproept waarom hij dat nooit heeft gedaan of nu halsoverkop aan het doen is. En nee, het schept inderdaad geen vrolijke precedent als landen elkaar zomaar binnenvallen, maar het is niet alsof ze dat nu niet doen, en bovendien heet dat precedent: de wereldgeschiedenis. Bovendien, wat ook geen fijn precedent schept: bloeddorstige haatpipo's 47 jaar hun gang laten gaan, laat staan langer.
Afijn, vriend van de show Keyvan Shahbazi zat aan tafel om eea te pareren.
