Terwijl het helemaal misgaat in Loosdrecht kunnen we concluderen: natúúrlijk hebben we een joekel van een asielcrisis in Nederland. Het is al waar links tot rechts over praat ende kletst. Asiel asiel asiel, asielzoekers asielzoekers asielzoekers. En zelfs als je vóór asielzoekers bent is het mogelijk om tégen asielzoekers te zijn; als ze in je achtertuin komen bijvoorbeeld. Want die mensen in Ter Apel die voortdurend last hebben van al die winkel- en fietsendieven zijn racisten, maar als de asielzoekers in uw achtertuin gestationeerd worden bent u gewoon een bezorgde burger. Ofzo! Tom Staal dus maar weer eens met de hand aan de knuppel naar het hoenderhok, vragen of we een asielcrisis hebben - wordt-ie keihard gemansplaind door Jesse Klaver. Want Jesse Klaver ruikt bloed. EXTREEMRECHTS BLOED.