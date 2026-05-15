Kabinet-Jetten sluit zich wél aan bij kritiek op Europees Hof in asielzaken, die Schoof te ver ging
Jetten 1 Schoof 0
Hee. Er kantelt iets. Onder Dick Schoof, die linkse asielknuffelaar, weigerde het Nederlandse kabinet een brief te ondertekenen waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd opgeroepen eens te kappen met al die rare uitspraken waardoor Nederland ongewenste vreemdelingen niet mocht uitzetten naar België, of een veroordeelde terrorist die de Londense beurs op wilde blazen in het Verenigd Koninkrijk mocht blijven. Maar nu zit Rechtse Robbie in het Torentje en kan het opeens wél. "Maar inmiddels steunt ook Nederland de breed gedragen wens van de 46 lidstaten van de Raad van Europa om een politieke verklaring te geven over de interpretatie van het EVRM. De exacte bewoording van die politieke verklaring is op dit moment nog niet bekend, maar er staat ten minste in dat lidstaten de ruimte willen om hun eigen asiel- en migratiebeleid te voeren, terwijl de mensenrechten ’te allen tijde’ gewaarborgd moeten worden." Nou. Pats. Dat zal ze leren daar in Straatsburg. Iedereen in Loosdrecht kan naar huis. Ruimte voor beleid, maar mensenrechten waarborgen. Dan zijn we er hoor. Probleem: opgelost.
Trouwens: er ís helemaal geen crisis
