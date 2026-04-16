Weet u waar we gewoon eens mee moeten stoppen? Met 75 bejaarden met een mandaat gelijk aan de drol in je plee in een stoffige Kamer opsluiten en ze laten denken dat ze meer zijn dan een bezinningkamer, waardoor ze niet alleen toetsen of wetten juridisch haalbaar en in de praktijk uitvoerbaar zijn, maar in de laatste dagen van hun leven allerlei partijpolitieke en persoonlijke (Marjolein Faber is een akelig mens!) standpuntjes laten meewegen waardoor ze allerlei belangrijke en spoedeisende politieke vraagstukken waar de TWEEDE KAMER zich al over heeft gebogen ALSNOG in de soep laten lopen. Nu dit weer: D66-turboboomer Boris Dittrich (102) mocht niet uitpraten van Mei Li Vos, deed huiliehuilie, appte toen heel vilein naar het AD dat hij vóór de cruciale novelle (een reparatie van de asielnoodmaatregelenwet) wilde stemmen, maar toen hij thuis z'n mannenpamper had verschoond tot de conclusie kwam dat D66 tóch maar tégen die novelle gaat stemmen. Extreem flauw gekonkel over een heel belangrijk vraagstuk, waarmee de D66-dino's de VVD en het CDA naaien, en wat heb je eigenlijk aan een regeerakkoord als je een zooi lui die Thorbecke nog de hand hebben geschud in een Kamer joekelt en ze macht geeft over iets waar ze helemaal geen macht over zouden MOETEN hebben? Nou ja, u begrijpt: de Eerste Kamer moet kapot.