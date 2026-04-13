LIVE. Asielwetten in de Eerste Kamer
De Eerste Kamer moet kapot
In de Eerste Kamer, die kapot en dood en kapot moet, gaan de bij de Tweede Kamer afgevloeide geraniumkoekeloerders, Tena Ladies en tandemfietsers bepalen of en in welke mate het asielsysteem in Nederland vercrackt blijft. Eerst nog even de context voor Dummies: onder de voormalige asielminister Faber werd er gewerkt aan het 'STRENGSTE ASIELBELEID OOIT' d.m.v. twee wetten (asielnoodmaatregelenwet + het herinvoeren van het 'tweestatusstelsel'), daar was heel veel gezeik en gezeik en gezeik en gedoe over, wetten werden door de Tweede Kamer geloodst, toen pleegde Rob Jetten via verkiezingen een democratische staatsgreep, toen zei Rob Jetten dat die wetten 'onverkort' zouden worden uitgevoerd, MAARRRRR toen keerde de Eerste Kamerfractie van D66 zich tegen de asielplannen, toen keerde ook de Eerste Kamerfractie van het CDA zich (misschien) ook tegen de asielplannen, en nu moet de nieuwe asielminister Bartje van den Brink (CDA) de asielwetten van Marjolein Faber (PVV) verdedigen in de Eerste Kamer (die dus kapot moet). En in die Eerste Kamer zit dan zo'n na-ademend fossiel als Boris Dittrich (D66), die bijna 100 is, wél te vinden dat er iets moet gebeuren aan 'de grote aantallen asielzoekers die naar Nederland komen' (om precies te zijn nog steeds 900 per week, dwangsom azc Hardenberg nu +1 miljoen, enz.) maar níet te vinden dat het moet gebeuren met de wet van Marjolein Faber want Marjolein Faber is in zijn kringen een akelig mens. Nou ja, zoiets dus. Vandaag & morgen dus. HIER, een livestream!
Update 16:05 - Deze boomershow begint dus met 45 minuten Farah Karimi en nu zijn we even linksradicaal seppuku aan het plegen
Update 17:40 - Morgen GEEN Tweede Kamer i.v.m. staking rijksambtenaren. Waarschijnlijk wel Eerste Kamer
Weedunog
Vandaag start in de Eerste Kamer de behandeling van het voorstel voor de Wet invoering tweestatusstelsel, de Asielnoodmaatregelenwet en de Novelle hierop. Met deze wetten kunnen we de instroom verder beperken en de asielprocedure vereenvoudigen. Morgen volgt deel 2. pic.twitter.com/OOg0i5MvD7— Bart van den Brink (@MinisterAenM) April 13, 2026
Toi toi toi
Een belangrijke dag vandaag. De Eerste Kamer behandelt de twee asielwetten. Die zijn essentieel om grip te krijgen op migratie. Door procedures strenger en eerlijker te maken en zo de instroom omlaag te brengen. Dat is al jaren hard nodig en kan nu eindelijk gerealiseerd worden.…— Dilan Yesilgöz - Zegerius (@DilanYesilgoz) April 13, 2026
