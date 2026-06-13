Voor arme landen vormen illegale migranten een cruciale kasstroom van 6% BBP . Het geld dat ze naar hun achtergebleven familie sturen vormt geen directe belasting, maar het is voor de economie het moederland een zeer welkome financiële impuls in harde valuta . Het maakt niet uit of het normaal, crimineel of jihadistisch geld is, het stinkt niet.

Hij mag net zo lang tussen Afrikaanse, Aziatische en Europese hoofdsteden rondvliegen totdat het gelukt is. De EU is een handelsblok en hoort gewoon landen die hun eigen onderdanen niet meer terugnemen uit te sluiten van handel, toerisme, vliegbewegingen en ander diplomatiek verkeer. Afspraken moet je afdwingen. De Troika is back!

De minister van Asiel mag zijn dienstauto inruilen voor het regeringsvliegtuig, hij heeft de afgelopen nacht voor het laatst in ons kikkerlandje geslapen, de plicht roept! Het eerstvolgende AZC dat onze minister van Asiel opent, staat niet meer hier, niet meer binnen de EU, maar in Tangier of Istanbul . Welke gaat als eerste open? It’s a race!

Die kasstroom verlaat ons land en komt die landen onder de radar binnen via diensten zoals hawala, waardoor het makkelijk eindigt bij corrupte ambtenaren of afpersende maffia. Keihard onderhandelen is noodzakelijk, het moet voor hun kabinetten, corrupte ambtenaren EN maffioso meer opleveren om mee te werken dan om tegen te werken.

Die landen hangen nu aan elkaar van mensensmokkel, waar hele families geld bij elkaar leggen om een jongen voor tienduizenden euro’s een levensgevaarlijke reis te laten maken. De maffia verdient daar grof geld aan, terwijl de lokale economie helemaal leegbloed. De lokale overheid heeft vervolgens geen geld en geen macht.

Wie praat over ondermijning moet voorkomen dat ontwikkelingslanden afhankelijk blijven van illegale migratie en drugshandel. Ze blijven ook een speelbal van corruptie zolang wij de miljarden van terroristen en dictators verbergen. Drain the swamp begint gewoon bij brievenbusfirma's zoals op de Zuidas, sloop het verdienmodel.

Op Ter Apel staat het terugkeer en vertrekcentrum helaas ver weg bij snelwegen, zeehavens of vliegvelden, het staat bijna aan het einde van de wereld, aan een doodlopende weg. Er is een jaar over gestudeerd, het idee is meer dan vier jaar oud, het is tijd voor actie. Binnen het nieuwe migratiepact hoort dit centrum buiten de EU.

Het beoordelingscentrum voor kansarme migranten hoort ook buiten de EU. Dan zijn er geen problemen binnen de samenleving tijdens de beoordeling, is er geen risico op verdwijnen in de illegaliteit en kan dit in een lagelonenland een stuk goedkoper. Daar is ook meer ruimte, misbruik als uitvalsbasis voor criminaliteit is daar onmogelijk.

De dienst terugkeer en vertrek meldde eerder al dat terugkeer via het vliegtuig eindigt in migranten die een paar uur zoek zijn, een uurtje vechten en zo hun vlucht missen. Wij betalen dan voor een paar dure lege stoelen. Een busreis terug naar Tangier of Istanbul kent dit probleem niet en kost minder, een alternatief is een militaire vrachtvlucht.

De minister van Asiel gooide het op een bizar akkoordje met Italië, alle migranten die tot gisteren via het veilige Italië zijn doorgereisd naar ons landje hoeven niet meer op basis van het Dublincriterium terug, dat geldt alleen voor nieuwe migranten, in ruil hiervoor belooft Italië zich nogmaals aan het nieuwe migratiepact te houden, wat ze al deden.

Wanneer wij mogen betalen mogen we ons aan alle Europese (corona)-regels houden, maar als er een keer een regeltje is waar wij belang bij hebben moeten we smeken, onderhandelen en vervolgens ons verlies nemen. Onze minister gooit voor het begin van een onderhandeling het tafelzilver in de Trevifontein zonder er iets voor terug te krijgen.

De minister van Asiel hoeft de komende jaren geen gemeenten, provincies of politieke partijen te bellen. De tijd van spreiden en dweilen terwijl Europees en rijksbeleid de kraan open laat staan is voorbij. Onze opvang is een veelvoud van onder andere België, wij moeten hun race to the bottom niet te faciliteren met onbeperkte hotelinzet.

Als je ziet hoe hard ministers, burgemeesters en wethouders rennen voor nieuwkomers, vaak recht tegen volksvertegenwoordigers in, dan zie je een groot contrast met ons. Er gaat geen geld structureel naar wonen. NUL. Er worden ook nog eens belastingbetalers uit hun huis gezet, want hun creatieve oplossing voldoet niet aan een bestemmingsplan.

Wethouder Anja Vijselaar denkt dat je in dit land binnen een half jaar aan een betaalbare woning kunt komen, als dat al lukt, zorgt dit voor verdringing, waar door iemand anders weer dakloos blijft. Echt een politicus die de wachtlijsten en huizenprijzen nog niet heeft gezien. Ze heeft kennelijk gemist hoe ernstig onze woningnood is, ze is wereldvreemd.

We missen een half miljoen woningen, hebben anderhalf miljoen woningzoekenden, doen gemiddeld tien jaar over de ontwikkeling van een woonwijk. We hebben geen drinkwater, elektriciteit, wegen of openbaar vervoer voor nieuwe woonwijken. De tijd om alleen huisvesting te garanderen voor asielzoekers en statushouders is voorbij.

De minister van Verkeer mist 80 miljard voor wegen, terwijl we jaarlijks 31 miljard betalen aan accijns en motorrijtuigenbelasting. We hebben net afgesproken 5% BBP uit te geven aan defensie, waarvan 1,5% infrastructuur. Bij 1400 miljard BBP geeft dit 21 miljard per jaar voor wegen, een netverzwaring en een luchtalarm. Dat geld is er gewoon.

Er zijn kinderen die na een studie en met vaste baan nog noodgedwongen bij hun ouders wonen. Wanneer de ouders overlijden moeten ze eruit. 35 jaar netjes betalen en nog mag je een huurovereenkomst van je ouders niet overnemen, ook niet tegen een nieuwe marktconforme huurprijs. Je krijgt ook niet een andere oplossing. Je raakt dakloos.

Het zou goed zijn als de rest van het kabinet eens kennismaakt met Joop. Hij woont al negen jaar buiten in een tentje, stookt kaarsvet om thee te zetten en het zou intens barmhartig zijn om deze bejaarde toch eens een kamertje te geven in een pension. Een plek in de opvang is vijf keer zo goedkoop dan op straat, scheelt zo een paar miljard.

Het grasveldje voor Ter Apel is nooit leeg geweest.