Breek. Het is teringdruk in Ter Apel
water is nat
Asielzoekers arriveren bij aanmeldcentrum Het Draagvlak - Ter Apel
Goh, nou. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is DRUKKER DAN NORMAAL. Dat wil dus zeggen drukker dan het er normaal gesproken al tantoe druk is, want al het hele jaar wordt vrijwel dagelijks de limiet van 2.000 overnachters overschreden. Van zaterdag op zondag verbleven er 2.234 migranten, van zondag op maandag 2.199. Het COA zegt dat er inmiddels asielzoekers op stoelen of op de grond slapen en dat er situaties voorkomen waarbij alleenstaande mannen op een kamer met een gezin van 6 worden geplaatst. Blijkt dus dat het volk er ondertussen helemaal niet op zit te wachten dat al die alleenstaande mannen in plaats daarvan maar in hun dorp worden gedropt. Misschien gewoon aparte dorpen bouwen, dan maar. Of 10 nieuwe steden. Bedoelen we uiteraard als metafoor!
UPDATE - Politie heeft een dode aangetroffen in het bos bij de Nulweg in Ter Apel, misdrijf uitgesloten.
