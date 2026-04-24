Voor de vierde avond op rij reuring in schaatsresort Loosdrecht, waar mensen protesteren tegen de komst van een azc met 110 alleenstaande mannen. En wat begint met een paar buurtbewoners groeit door met een boel sensatiezoekende jongeren en voor je het weet zoemt het rond in de appgroepen en komen er honderden blikbierzuipende Defend-tokkies, hooligans van honderden kilometers verderop, wappies en strontvliegen naar je dorp om 'Nederland te verdedigen'. Wat dan weer extreem jammer is voor de buurtbewoners en ondernemers met de oprechte zorgen en bezwaren, de omwonenden die echt genaaid zijn met het ondoorzichtige Befehl ist Befehl-beleid, want hun stem wordt niet meer gehoord door al die schreeuwers. Maar goed, gisterenavond een keertje géén rellen in Loosdrecht, en dat is ook wel een keertje fijn.