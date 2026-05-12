Dit gebeurt er dus als je de discussie aan experts overlaat

Voor de volledigheid hier even het hele citaat: "Arjan Blokland, hoogleraar criminologie aan de Universiteit Leiden en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving, kan natuurlijk de angst van de Loosdrechtse vrouwen niet ontkennen, alleen wordt die niet gestaafd door de cijfers. “In feite lopen ze in de hockeykantine meer gevaar dan op het moment dat ze langs het azc fietsen. Maar soms zijn cijfers niet genoeg om angst weg te nemen.”"

Nou, een gewaarschuwd mens telt voor twee! Want voor je het weet word je in de hockeykantine niet verkracht door een Gazaanse vluchteling, niet verkracht door een Syrische vluchteling, niet mishandeld en bijna verkracht door een Marokkaanse asielzoeker, niet (groeps)verkracht door je Syrische huisgenoten, niet als minderjarig meisje aangerand door een azc'er in Hardewijk en niet door Chris Jude verkracht of bijna verkracht voordat je niet door Chris Jude overhoop gestoken dood achtergelaten wordt in een greppel.

En we hebben het nu wel steeds over asielzoekers, maar allochtonen zijn ook geen lieverdjes! Ook dat lazen we ooit in de Trouw. "How many fingers, Winston?"