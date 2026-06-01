VIDEO. Pallietokkies slopen gebouw transportbedrijf DSV

De Sturmabteilung van de Rode Lijn!

De okselharige bruinhemdjes hebben hun intimidatie en geweld dit keer (weer) gericht op transportbedrijf DSV. Dat bedrijf is een van de logistieke partners van Elbit, het Israëlische tech- en defensiebedrijf. Zo worden er onderdelen van drones vanuit Europa naar Israël verscheept en huuuu dat mag niet van de krakertjes. SLOPEN DUS! VERNIELEN! INTIMIDEREN! Dat gebeurde eerder al in andere landen, zelfs in Duitsland. De Nederlandse tak van het gevaarlijke clubje gekken plaatst bij het jubelbericht van de laffe actie ook een smerige, bedreigende en intimiderende link naar andere locaties van DSV in Nederland. Hup hup, terug naar de tunnels, tuig.

Tags: palliewappies, dsv, palestina
@Mosterd | 01-06-26 | 10:29 | 213 reacties

