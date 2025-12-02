Vorig jaar werd hun concert nog VERBOTEN maar gisteravond mocht het Jerusalem Quartet dan eindelijk weer optreden in het Concertgebouw te Amsterdam, dat kort geleden besloot dat Joden op zich toch welkom zijn. De Israëlische muzikanten speelden in de kleine zaal de strijkkwartetten van Sjostakovitsj, een componist die net als de leden van het kwartet geboren werd in de voormalige Sovjet-Unie. Heeft op het oog allemaal weinig te maken met de situatie in Gaza, maar toch is het concert volgens de kneuzen van 'XR Justice Now' (wij dachten lange tijd dat die 'extinction' stond voor het uitsterven van de mensheid door het klimaat, maar blijkt dus meer hun wens voor de Israëli's, red.) niets minder dan het gebruiken van CULTUUR om de GENOCIDE en APARTHEID in Palestina te ARTWASHEN. Vrede of niet, de hoofdstad is voorgoed geradicaliseerd. Dus, Amsterdam being Amsterdam, moesten een paar van die kneuzen kaartjes kopen, zich met een pallievlag naar binnen wurmen en tijdens het concert opstaan om heel hard FRIE PELLESTIJN roepen. Het kwartet bleef spelen.