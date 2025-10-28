LIVE - De 45ste A12 BLOKKADE
Want die andere 44 hebben ook zo goed geholpen
Gaan we weer. Over naar Den Haag voor de zoveelste A12-blokkade, want de overheid doet niets. Afgelopen nacht is de tunnelbak wederom beklad, en straks staat uw automobiel weer stationair emissie te kuchen omdat er wat lui op hun reedt op het asfalt zitten. Livetweets bij Bob van Keulen en Owen O'Brien. Sterkte daaro in Den Haag. Dit topic wordt aangevuld.
Update: Verkeer gestremd
Update: Er zit iemand in bad
Politie: "IEDEREEN IS AANGEHOUDEN"
Update: Daar is DE SLIJPTOL
Update 14:20 uur: A12 is weer vrijgegeven
#ExtinctionRebellion wil voor de 45e keer de #A12 blokkeren. #XR heeft helemaal niks bereikt met alle blokkades. pic.twitter.com/HhFKxQoGJJ— Bob van Keulen (@BobHGL) October 28, 2025
Eerste beelden vanuit #DenHaag. Actievoerders hebben twee auto’s stilgezet en zijn uitgestapt. Bestuurders zitten nog in de auto, maar weigeren te verplaatsen. #A12 pic.twitter.com/wrmX3Eeovk— Owen (@_owenobrien_) October 28, 2025
Reaguursels
