Gaan we weer. Over naar Den Haag voor de zoveelste A12-blokkade, want de overheid doet niets. Afgelopen nacht is de tunnelbak wederom beklad, en straks staat uw automobiel weer stationair emissie te kuchen omdat er wat lui op hun reedt op het asfalt zitten. Livetweets bij Bob van Keulen en Owen O'Brien. Sterkte daaro in Den Haag. Dit topic wordt aangevuld.

Update: Verkeer gestremd

Update: Er zit iemand in bad

Politie: "IEDEREEN IS AANGEHOUDEN"

Update: Daar is DE SLIJPTOL

Update 14:20 uur: A12 is weer vrijgegeven