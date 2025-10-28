achtergrond

LIVE - De 45ste A12 BLOKKADE

Want die andere 44 hebben ook zo goed geholpen

Gaan we weer. Over naar Den Haag voor de zoveelste A12-blokkade, want de overheid doet niets. Afgelopen nacht is de tunnelbak wederom beklad, en straks staat uw automobiel weer stationair emissie te kuchen omdat er wat lui op hun reedt op het asfalt zitten. Livetweets bij Bob van Keulen en Owen O'Brien. Sterkte daaro in Den Haag. Dit topic wordt aangevuld.
Update: Verkeer gestremd
Update: Er zit iemand in bad
Politie: "IEDEREEN IS AANGEHOUDEN"
Update: Daar is DE SLIJPTOL
Update 14:20 uur: A12 is weer vrijgegeven

Tags: a12, blokkade, XR
@Pritt Stift | 28-10-25 | 12:27 | 209 reacties

