Al Marjani krijst letterlijk dat de slachting van 7 oktober 2023 een inside job was van de Mossad, de Shin Beet en de Wijzen van Zion. Deze Laleh, woordvoerder van onder meer Black Lives Matter, Extinction Rebellion en Free Palestine, afdeling Tytsjerksteradiel, is ook nog eens poëet, verhalenverteller en filmmaker en in die hoedanigheid huispot van Pakhuis Zwijger, de Nederlandse variant van de gezellige Beierse bierkelders in de geest van Adolf Hitler . Overigens vond ik op het woke politiek correcte Chat GPT alleen maar lofbetuigingen zoals deze: Laleh combineert kunst en politiek: ze maakt spoken word, organiseert acties, bouwt communicatie met chant, poëzie en visuele taal. Haar doel is om kunst als daad van verzet in te zetten, en ze heeft deelgenomen aan panelgesprekken zoals bij Pakhuis de Zwijger over het beeld van verzet en activisme.

Bas Paternotte is altijd een zeer betrouwbare nieuwsbron maar deze week had hij mij flink tuk met fake news. Het gemeentehuis van Utrecht en burgemeester Sharon Turf werden belaagd door zeer agressieve palliewappies en Bassie twiette dit . Op de foto zie ik een hysterische pot, die vermoedelijk stijf staat van de Captagon, de enige dope die het etiket halal mag dragen. Crystal meth voor mohammedanen dus. Ik ben even naar de bewegende beelden gaan kijken en hoorde het boegbeeld van activistisch Nederland - dat zich identificeert als Laleh Al Marjani - krijsen en gillen als een bezetene, en dat bevestigde mijn theorie dat Laleh een bull dyke is. Bassie plakte er vervolgens nog deze twiet onder, waarin hij Laleh bewust of onbewust misgendert als “ hij”.

Over spoken word gesproken: lees dit geweldige verhaal van een roomblanke Canadees die zich uitgaf voor ‘a gender-fluid member of the Nigerian diaspora’ en een werkelijk verschrikkelijk gedicht uitbraakte dat alle monddiarree van Bab Gons en Jerry Lee Lewis Martin King Luther Afriyie P.C. Hooft-prijs-fähig maakt. Hier een deel van het gedicht dat genomineerd werd voor The Best of the Net Award 2025.

Enfin. In mijn enthousiaste onschuld twiette ik dit, op basis van de informatie die dhr. Paternotte mij gaf, en omschreef Laleh Al Marjani als genderverdwaasd, mohammedaan, naffer, milieuwappie, jodenhater en ongetwijfeld een steuntrekker. Voila de hoge kaders van Extinction Rebellion.

Maar wat blijkt: Al Marjani is helegaar geen naffer maar een Irakees. Op de Veluwe zeggen wij altijd: gasten en vis blijven twee dagen fris, en dat geldt ook voor deze ondankbare vluchteling. Je moet het maar durven, om in je gastland zo tekeer te gaan, met behoud van uitkering. Stel je toch eens voor dat ik in Portugal in mijn blote reet naar de kathedraal van Faro waggel en daar tegen de monumentale kerkdeur aan pies, en brul dat Salazar, Ronaldo en António Guterres valse pisnichten zijn en dat bacalhau smerig is en faro kutmuziek voor dementerende bejaarden! Nou, dan waren de rapen gaar en eindigde ik in de kerker onder de kathedraal.

Het verschil tussen mij en chat GPT is dat ik humor heb, dus ik ging zelf maar even naar info zoeken. Nou, daar ging mij toch een beerput open!

Kijkt u even mee? Hier een twiet van de geweldige Milena Holdert, met een interviewtje met La Laleh, die net doet alsof ze geen idee heeft wat Hamas voor enge fascistische queerhatende rotclub is. Recentelijk werd deze mafkees thuis in Leeuwarden aangehouden en gevankelijk meegevoerd door de politie wegens belediging op Instagram stories. Dan moet je het als extreemlinkse activist wel heel bont maken in Nederland, als de politie je komt ophalen. Vervolgens diende Laleh een klacht in tegen Koen en Sivan die haar misgenderden in een stukje over haar arrestatie en haar “ze” noemde. Heel Nederland houdt de adem in want Laleh diende de klacht in bij het Transgender Netwerk en reken maar dat Koen en Sivan zeven kleuren stront schijten in hun herenonderbroekjes!

GeenStijl signaleerde het nonbinaire bipolaire gedrocht al met openbare geweldplegingen tijdens een “vreedzame” demonstratie. Uiteraard was Laleh ook bij de volslagen belachelijke en volkomen mislukte Million Men (X) March dwars door Egypteland naar Gaza. We kijken even naar de beelden.

Dat Laleh knettergek is blijkt wel uit het feit dat hullie een paar jaar geleden krijste dat hullie een Oscar gaan winnen met een “documentaire” over Black Lives Matter in Fryslân, en met name over het afschuwelijke probleem van de zwarte butlers van kleur die uitgebuit worden door de roomblanke aristocratie van Tytsjerksteradiel. Nou, moppie, dit is inderdaad Oscar-materiaal! Arm Friesland. Wie op eigen risico een kijkje wil nemen in de inktzwarte zielen die huizen in deze ondankbare gast uit Irak, surft maar naar https://www.instagram.com/Lalehamirali/?hl=en-

Ik was eigenlijk helemaal klaar met deze mini-essayette toen mijn grote vriend Kees Broer ineens opdook. Keessie bleek natuurlijk uitstekend gedocumenteerd te zijn over Al Marjani.

Even wat hoogtepunten uit zijn analyse van het geval Laleh: De pallietroepen worden de laatste weken aangevoerd door een heel nieuw type activist: Queer, androgyn, activistisch, van buitenlandse afkomst, jong en fel.Laleh gebruikt maar liefst drie verschillende namen. In de Leeuwarder Courant van 12 maart 2022 vertelt ze onder de naam Laleh Almarjari over haar werk als theatermaakster en haar strijd tegen discriminatie. Haar ouders zijn vluchtelingen uit Irak en ze is naar eigen zeggen streng islamitisch opgevoed in Rotterdam. Op 20 oktober vertelde zij aan de Leeuwarder Courant: “Ik ben trans en ik ben Arabier” en dat ze pro-Palestijns is opgevoed, maar dat ze dat van haar Iraakse ouders niet aan de buitenwereld mocht vertellen. Op Instagram staat ze zowel onder de naam Laleh Amirali, Laleh Almarjani, als @guitarsoldier genoemd. De Instagram-accounts geven een mooi beeld van alle activiteiten van de afgelopen maanden. Blijkbaar heeft de theatercarrière plaatsgemaakt voor de proPal-acties op straat, wat natuurlijk ook theater is.Op 6 mei maakte fotograaf Bob van Keulen melding van de arrestatie van Laleh Almarjani, wegens belediging op Instagram. Dat is een teken van de toenemende alertheid van de bevoegde autoriteiten. Zolang de demonstraties vreedzaam blijven is er natuurlijk niets aan de hand. Nederland heeft haar een opleiding gegeven; ze heeft hier theater mogen maken en nu kiest ze ervoor om schreeuwend door onze straten te marcheren. Dat is democratie. Wat echter zorgen baart, is haar betrokkenheid bij de moslimbroederschap-activiteiten van PGNL. Laleh is met Mohammed Kotesh en Ineke Palm mee naar Egypte gereisd en wilde daar een voettocht naar Gaza maken. Na een dag waren ze al weer terug, omdat Egypte de activiteiten van de moslimbroederschap niet op eigen bodem duldt. Het is de invloed van Samidoun (PFLP) en de betrokkenheid bij PGNL (Moslimbroederschap) die op den duur een escalerende en radicaliserende rol gaat spelen in het protest van Laleh. Nu ze in de raadszaal van Utrecht zo over de schreef is gegaan, zal het Openbaar Ministerie op moeten treden, voordat het te laat is.

En bij deze wijze woorden van ons aller Kees sluit ik mij aan: overheid, hou dit knettergekke mormel nog beter in de gaten!