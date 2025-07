Dijksma gaf vlak na het voorval aan dat ze demonstranten hoogstpersoonlijk naar buiten bewoog omdat er op het verstoren van een raadsvergadering wel vier jaar gevangenisstraf kan staan, en ze geloofde niet "dat er iemand is die hen dat aan wil doen." Nou, daar wordt bij nader inzien blijkbaar anders over gedacht, want Dijksma doet toch aangifte tegen "een klein aantal personen." De aangifte richt zich tegen "de demonstranten die haar de toegang tot het stadhuis belemmerden en daarbij geweld hebben gebruikt. Dat zou gaan om ‘een enkeling’." Het is vooralsnog onduidelijk wie dat dan precies waren, maar de bovenstaande video en deze langere edit bij RTV Utrecht bieden de nodige clues.