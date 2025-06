Doorgangroute Hoog Catharijne werd onlangs al gesloten tijdens nachturen, en onder het Bollendak wordt het er ook lineair ongezelliger op. En dan is de hamvraag is natuurlijk: zijn de "jonge mannen" achter de oorspronkelijke overlast misschien dezelfde jonge mannen achter de overlast die daar blijkbaar nog bovenop komt? We zoeken het op.

"De overlast van een grote groep jonge mannen in Hoog Catharijne en bij het bollendak is nog veel groter dan tot nu toe gedacht. Dat bleek tijdens het wekelijkse vragenuur in de gemeenteraad. Daarin schetste burgemeester Sharon Dijksma een beeld waarbij de jongeren elkaar met glasscherven te lijf gaan. Ook de politie loopt gevaar door het gedrag van de groep. (...) De groep die voor problemen zorgt zijn vooral jongemannen uit Algerije, Syrië en Marokko, vertelde de burgemeester eerder al. "Er zitten ook mensen tussen die eigenlijk niet het recht hebben om in Nederland te blijven." Een deel van deze jongens zijn zogenoemde alleenstaande minderjarige asielzoekers. Zij hebben een plek in een opvanglocatie."

Ja nou kijk weet je. Die Syriërs zijn bijna zonder uitzondering soennieten dus ze kunnen sowieso terug. En Algerije en Marokko waren al veilig. Een functionerend land zou dit schuim dus wel uitgezet krijgen.