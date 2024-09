Zo mensen, de neerslagsom van afgelopen 24 uur, screenshot van hedenmiddag. Welja, 60,2 mm plons in het midden des lands (kan iemand checken of alles goed is bij Vitens Utrecht?) En er komt nog meer aan morgen en overmorgen. EEN HEUSE WATERBOM. Maak van die Code Geel maar Code Blauw, en zet het hele westen ramvol regentonnen en opzetzwembaden. Want wie wat bewaart, die heeft wat. Kunnen we in het voorjaar weer lekker tuinsproeien, de oprit Kärcheren en de auto wassen. Sterkte iedereen!