Dikke pech voor Schiphol en uw vakantie naar Marbella: de nationale luchthaven moet meer luisteren naar klagende omwonenden, zo oordeelde de rechter vandaag. "Bij besluitvorming over het luchtverkeer van en naar Schiphol, maakt de Staat geen passende belangenafweging tussen omwonenden, de luchtvaart en de luchthaven. De Staat weegt de belangen van omwonenden stelselmatig niet op de juiste manier mee. Dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens." Daarmee wijst de rechter uw goedkope nachtvlucht naar de Costa del Zon niet direct naar de prullenbak, maar wordt de staat wel verplicht te handhaven, wat uiteindelijk waarschijnlijk op hetzelfde neerkomt. Hadden we ergens in Flevoland maar een tweede vliegveld voor onze vakantievluchten om Schiphol te ontlasten...

UPDATE: Rechters versus vliegen: 2-0