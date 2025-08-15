Journalist zegt NVJ-lidmaatschap op wegens verheerlijking Hamas-adept Anas al-Sharif
'Anas' voor ingewijden namelijk de gehele systeemmedia
Zojuist heb ik dit mailtje gestuurd naar de @nvj en hun algemeen secretaris @thomasbruning. pic.twitter.com/l42VNh6F1g— Geerten Waling (@GeertenWaling) August 15, 2025
Soms denk je dat de Nederlandse pers in de verste verte nog wel een kruimeltje objectiviteit op de snijplank heeft laten liggen, maar dan hoor je de chef van de Nederlandse Vereniging van Journalisten Thomas Bruning ineens oreren over 'journalist' Anas al-Sharif (DOSSIER) die op z'n best een volkomen Hamas-adept was, voorheen in dienst van het Hamas-mediateam, en in het slechtste geval volgens Israël een actieve Hamas-veldcommandant belast met raketbeschietingen. Nou, dat overkwam Geerten Waling, misschien wel Nederlands laatste journalist zonder banden met Hamas. En daar scheiden Geertens en Thomas' wegen.
100% authentiek, origineel was in Arabisch
Een stem van Gaza, maar zeker niet "de" stem van Gaza
Gaza wanted him out, and the video makes it clear. Locals are seen chasing Anas Al-Sharif, naming and shaming him for ignoring their protests against Hamas. Now he’s reportedly gone, along with four other Hamas Muslim Brotherhood mouthpieces who posed as journalists while serving… pic.twitter.com/MlfH2B0xD3— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) August 10, 2025
Some people are accusing me of “inciting” against Anas Al-Sharif because of something I posted months ago. However, what I shared was honest criticism, much like the thousands of people in Gaza who were criticizing Al-Jazeera and Anas for not proberly covering the protests. It… pic.twitter.com/Lmlg1nUDM8— Hamza (@HowidyHamza) August 10, 2025
