Soms denk je dat de Nederlandse pers in de verste verte nog wel een kruimeltje objectiviteit op de snijplank heeft laten liggen, maar dan hoor je de chef van de Nederlandse Vereniging van Journalisten Thomas Bruning ineens oreren over 'journalist' Anas al-Sharif (DOSSIER) die op z'n best een volkomen Hamas-adept was, voorheen in dienst van het Hamas-mediateam, en in het slechtste geval volgens Israël een actieve Hamas-veldcommandant belast met raketbeschietingen. Nou, dat overkwam Geerten Waling, misschien wel Nederlands laatste journalist zonder banden met Hamas. En daar scheiden Geertens en Thomas' wegen.