Journalist zegt NVJ-lidmaatschap op wegens verheerlijking Hamas-adept Anas al-Sharif

'Anas' voor ingewijden namelijk de gehele systeemmedia

Soms denk je dat de Nederlandse pers in de verste verte nog wel een kruimeltje objectiviteit op de snijplank heeft laten liggen, maar dan hoor je de chef van de Nederlandse Vereniging van Journalisten Thomas Bruning ineens oreren over 'journalist' Anas al-Sharif (DOSSIER) die op z'n best een volkomen Hamas-adept was, voorheen in dienst van het Hamas-mediateam, en in het slechtste geval volgens Israël een actieve Hamas-veldcommandant belast met raketbeschietingen. Nou, dat overkwam Geerten Waling, misschien wel Nederlands laatste journalist zonder banden met Hamas. En daar scheiden Geertens en Thomas' wegen.

ja kijk weet je

100% authentiek, origineel was in Arabisch

Een stem van Gaza, maar zeker niet "de" stem van Gaza

Tags: NVJ, Geerten Waling, Hamas
@Spartacus | 15-08-25 | 16:00 | 199 reacties

Reaguursels

550 Israëlische oud-commandanten Mossad, Shin Bet en IDF vragen Trump oorlog te beëindigen

Die club (Commanders for Israel’s Security) van 550 Israëlische oud-commandanten roert zich wel vaker. Maar niet eerder zo expliciet terwijl de internationale druk op Israël zo hoog was

@Spartacus | 04-08-25 | 08:30 | 466 reacties

Gazaanse menigte bestormt Hamas-meelopslag, twee burgers doodgeschoten, twee verdrukt

En nu voor de hoofdprijs: waarom lag daar zoveel meel dat de Gazaanse bevolking onthouden werd?

@Spartacus | 29-05-25 | 10:30 | 448 reacties
