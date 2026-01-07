Groenland. We hebben er niks mee. En het is niet eens groen. Het is geen Europa, er wonen geen Europeanen, hooguit anderhalve Deen. Er ligt ergens nog een kwijtgeraakte waterstofbom te smeulen, en op Netflix staat een onderhoudende doch historisch omstreden avonturenfilm - Against the ice - over Groenland in 1909. Die aardmetalen halen we wel van Mars binnenkort. Dus wat moeten we ermee? Nou, gewoon ruilon. Hiero Trumpie, jij je eiland en Europa een vliegdekschippie met toebehoren. Deal? Gelijk oversteken. En anders gewoon oprotten uit Onze Hemisfeer ja.