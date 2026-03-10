[LIVEBLOG IRAN HIER]

Vandaag, de 60e trouwdag van prinses Beatrix en prins Claus, leek het ons aardig, waardig, majesteitelijk en zelfs best eervol om enige aandacht te besteden aan prins Claus von Amsberg (wij mogen von zeggen). Niet alleen een toffe vent, maar ook een Duitser, de leukste Duitser zelfs in de geschiedenis van het koningshuis. Waarom was hij onze favoriet? Nou, in tegenstelling tot alle andere leden van het koningshuis kleurde Claus nog wel eens buiten de lijntjes en piste prinsheerlijk naast het potje. Hij deed alles wat God verboden had, en daar was hij dan ook prins voor. Goed, als onwetende knaap lid van de NSDAP geweest, iets wat we hem ruimschoots vergeven gezien zijn inspanningen voor Nederland: beetje jagen, oorlog voeren, vrede sluiten in Hotel de Wereld, jetsetleven leiden, vrouwen versieren, pijproken, z'n naam in Bondfilm Thunderball terugzien, uniformen dragen, steekpenningen innen, pakken dragen, gezellig veel kinderen maken, royalty zijn, interviews geven, zelfs na zijn dood nog cancelwaardig blijken en niet te vergeten: die anjer dragen. Wat heeft dit heerschap een leven geleid. Prins Claus, nu nóg halen we zijn beeltenis zo voor de geest, terwijl we uiteraard bijzonder goed begrijpen dat niet iedereen dat zo makkelijk afgaat. Velen zijn hem inmiddels vergeten. Juist daarom deze ode, ons minuscule monumentje, met een knikje en toch vooral een dikke proost op de originele prins pils, die bier bij het ontbijt normaliseerde. Een schavuit, maar wel een mooie: Claus, prins.