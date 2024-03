Queen of all queens Beatrix, die eigenlijk Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld heet (die mevrouw van die muntjes vroeger) is toch een beetje de Jan Slagter van het Koninklijk Huis. Als Bea ergens gaat staan de fotografen weer paraat. Doodverklaard door de nationale nieuwsdienst en still going prinses. Als onze dochters weer roepen dat ze later prinses willen worden (bedankt nog Disney) laten we ze foto's van Beatrix zien. "WIL JE DIT?", roepen we huilend. En dan willen ze gewoon weer een normale vrouw zijn die trouwt met iemand die lid was van de Hiterjugend. Beatrix, OG Der Nederlanden, voer nog eens zo'n prachtig beest.