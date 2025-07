De kwestie in kwestie: 52 Franse, joodse kinderen zijn woensdag te Valencia op verzoek van de vliegtuigbemanning van een Vueling Airlines-toestel door de Spaanse autoriteiten uit het vliegtuig gezet, volgens de luchtvaartmaatschappij en Spaanse autoriteiten wegens "highly disruptive behaviour and a confrontational attitude". Die lezing lijkt nu tegengesproken te worden door (minstens) drie niet-Joodse passagiers die niet bij de groep hoorden. Franse krant Le Parisien haalt ene passagier genaamd Damien aan: "I didn't hear any noise or shouting. During the security briefing, Vueling said they were going to call the police for security reasons. No one really understood what was going on," he told Le Parisien. Describing himself as sitting "about ten rows" in front of the group, he assures that all the members of this group remained calm. "I expected to see someone drunk standing there, but no. Nothing," he says ironically."

De bovenstaande getuigenis per spraakbericht geeft eenzelfde lezing, al is het op moment van schrijven nog even onmogelijk de authenticiteit van dit audiobericht - en of de spreker dus daadwerkelijk in dat vliegtuig zag - te verifiëren. Het klinkt echter wel geloofwaardig genoeg voor een kennisgeving met een gepaste slag om de arm. Hetzelfde geldt voor de onderstaande comment op Instagram die oorspronkelijk in het Frans verscheen, maar voor uw leesgemak naar het Engels vertaald is. Na de breek overigens een vierde 'getuigenis van iemand aan boord' waar we de authenticiteit zeer van betwijfelen, omdat hij ook voor dit voorval voornamelijk pro-Israëlische content plaatste, maar voor de vorm noemen we 'em toch even.

Naar verluidt zal Vueling Airlines later vandaag/deze week voor het eerst eigen videobeelden vrijgeven om hun lezing te bestendigen. We blijven kijken.