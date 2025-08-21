Prachtig stukje datajournalistiek van Pepijn van de Volkskrant. Over wat wij Nederlanders rijden, in Vijf Grafieken. En dat zijn vooral boodschappenwagentjes, koekblikken, rammelkasten en koters naar opvang-movers. Het mag allemaal niks kosten, en het mag vooral niet opvallen. Dit zijn wij blijkbaar. Schrale troost: er zijn nog 270.000 oldtimers, en 13 automobielen van voor 1900. Hup Elon!