NL telt 10 miljoen auto's. Vooral saai en klein

Prachtig stukje datajournalistiek van Pepijn van de Volkskrant. Over wat wij Nederlanders rijden, in Vijf Grafieken. En dat zijn vooral boodschappenwagentjes, koekblikken, rammelkasten en koters naar opvang-movers. Het mag allemaal niks kosten, en het mag vooral niet opvallen. Dit zijn wij blijkbaar. Schrale troost: er zijn nog 270.000 oldtimers, en 13 automobielen van voor 1900. Hup Elon!

@Pritt Stift | 21-08-25 | 10:30 | 28 reacties

