Vandaag gepresenteerd: het Bestemmingsplan 2050. Over 25 jaar kent u Groningen-Assen. Twente, Zuid-Limburg en Gansch Brabant niet meer terug wegens bouwen bouwen bouwen en druk druk druk met mensen en allemaal vreemde luchtjes in de portieken. Bovenstaand kaartje slingerde al enige dagen op X, en de Volkskrant heeft nu helemaal een KAART DES DOODS van ons schitterende kapotvernielde Nederlandje, waar monsterfiles traag door dichtbebouwd Vinexië gaan. Oh nee, u mag uw wijk van uw 15-minutenstad niet meer uit. En als er niet genoeg saldo op uw sociaalkrediet staat dan komt de overheidsdrone ook geen eten meer brengen. Vlucht, nu het nog kan.