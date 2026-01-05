achtergrond

Man (60) dood 'na ruzie over sneeuwballen'

Twee jongens met jassen opgepakt

niet de sneeuwbal in het verhaal

Djiezus. In Schiedam is een zestigjarige man om het leven gekomen, mogelijk na een ruzie over het gooien van SNEEUWBALLEN. "112-correspondenten melden dat de man ruzie had met twee anderen over het gooien van sneeuwballen. Het slachtoffer werd daarbij geslagen en ging toen onderuit." Reanimatie mocht niet baten. "Na de mishandeling zocht de politie naar twee jongens die op de vlucht waren geslagen. Via Burgernet werd opgeroepen om naar hen uit te kijken. Inmiddels zijn de twee aangehouden."

Plaats delict

"1 met oranje jas, 1 met groene jas"

Getuigenoproep

Tags: schiedam, dood, sneeuwballen
@Mosterd | 05-01-26 | 14:55 | 56 reacties

