Man (60) dood 'na ruzie over sneeuwballen'
Twee jongens met jassen opgepakt
Djiezus. In Schiedam is een zestigjarige man om het leven gekomen, mogelijk na een ruzie over het gooien van SNEEUWBALLEN. "112-correspondenten melden dat de man ruzie had met twee anderen over het gooien van sneeuwballen. Het slachtoffer werd daarbij geslagen en ging toen onderuit." Reanimatie mocht niet baten. "Na de mishandeling zocht de politie naar twee jongens die op de vlucht waren geslagen. Via Burgernet werd opgeroepen om naar hen uit te kijken. Inmiddels zijn de twee aangehouden."
Plaats delict
"1 met oranje jas, 1 met groene jas"
Getuigenoproep
Op de #VanLimburgStirumstraat in #Schiedam is rond 12.00 uur een persoon overleden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel 112. We spreken ook graag getuigen die beelden hebben.— Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) January 5, 2026
Reaguursels
