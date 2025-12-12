achtergrond

Wolf Bram OFFICIEEL gestopt met Nederland terroriseren

Rust in de hel HOND

Schreeuw het van de daken: wolf Bram (probleemwolf) is dood, hij is niet meer, hij is een ex-wolf. Officieel bevestigd met DNA-onderzoek, nadat we al vermoedens hadden dat ie was gepakt. Wat een dag! Huldig de schutter, Held des Vaderlands. Vanavond groot feest in het land, iedereen de straat op, oranje slingers aan de gevels en voor de ramen, hijs de vlag, zuipen op de leukste VrijMiBo ooit, nooit meer Kamervragen over Bram, nooit meer een mars ook, kinderen die 's nachts weer helemaal in hun eentje onbevreesd en veilig het bos in kunnen. 12 december is nu BEVRIJDINGSDAG. Mensen, wij gaan NU aan het bier.

Tags: wolf, bram, probleemwolf, dood
@Dorbeck | 12-12-25 | 11:38 | 5 reacties

